Nowy Sącz. Burzą stary most w Kurowie. Służył kierowcom przez prawie 80 lat [ZDJĘCIA]

- Prace rozbiórkowe są cały czas prowadzone i jeśli pogoda na to pozwoli, do końca roku most zostanie rozebrany. Jeśli natomiast podniesie się stan Dunajca, lub przeszkodzą inne niesprzyjające warunki pogodowe, pewnie prace się opóźnią - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Iwona Mikrut - Purchla z GDDKiA.