Nowy Sącz. Co z ul. 29 Listopada? Czy rzeczywiście nadaje się do powtórnego remontu? Tatiana Biela

Remont ul. 29 Listopada pochłonął blisko pięć milionów złotych Tatiana Biela

Na jednym z nowosądeckich forum internetowych pojawiła się informacja, jakoby świeżo wyremontowana ulica 29. Listopada nadawała się do powtórnego remontu. Internauci skarżyli się na jakość nawierzchni oraz rzekomo wadliwe osadzenie studzienek. - To fuszerka za 6 mln zł - można było przeczytać wśród licznych komentarzy. Czy mieszkańcy rzeczywiście mają powody do niepokojów? Spytaliśmy o to Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.