Nowy Sącz. Najpiękniejsze miejsca w mieście wiosną. Warto się na chwile zatrzymać

W Nowym Sączu jest wiele urokliwych miejsc, które rozkwitają na wiosnę. Mangnolie, tulipany, bratki ... do wyboru do koloru. Warto się na chwilę zatrzymać, aby podziwiać miasto we wiosennej szacie. A zacząć można od sądeckich Plant, które na szczęście są już otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy do obejrzenia naszej wiosennej galerii.