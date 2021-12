Nowy Sącz. Paznokcie świąteczne 2021. Jakie zrobić sobie paznokcie na święta? Takie cuda wykonują sądeckie manicurzystki Redakcja Nowy Sącz

Pora na świąteczne paznokcie! Stylistki przyznają, że sezon na nie jest już w pełni i to ostatni dzwonek na to, by poszukać inspiracji. W końcu świąteczny klimat czuć dużo wcześniej niż 24 grudnia. Co jest modne w tym roku? Znaleźliśmy propozycje idealne dla każdego, na pewno niektóre z nich skradną twoje serce. Zobacz najciekawsze zdobienia świąteczne na paznokcie, które powstały w sądeckich salonach manicure.