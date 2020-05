Nowy Sącz. Pobił dla pieniędzy, których nie było. Na wyrok poczeka w areszcie

Do zdarzenia doszło 6 maja około godziny 20. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przed sklepem na ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu najprawdopodobniej doszło do bójki.

- We wskazane miejsce natychmiast został skierowany patrol Policji. Na widok mundurowych jeden z mężczyzn zaczął uciekać, jednak już po chwili został zatrzymany przez funkcjonariuszy- informuje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. 33-latek był agresywny, wulgarny i arogancki. Wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu.

Jak ustalili funkcjonariusze policji, mężczyzna podszedł do 47-latka, również będącego pod wpływem alkoholu, uderzył go w twarz, a kiedy ten upadł, kopał go po całym ciele żądając pieniędzy.

- Sprawca przeszukał odzież poszkodowanego, ale nie znalazł ani gotówki, ani żadnych wartościowych przedmiotów, które mógłby ukraść-relacjonuje rzeczniczka.