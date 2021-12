Nowy Sącz. Podróż w czasie na nowosądeckim rynku. Uczczono 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego [ZDJĘCIA]

- Wystawa przedstawia genezę przebieg i pamięć o stanie wojennym. Tak pamiętamy ten czas i tamte wydarzenia. Walczymy o pamięć tych, którzy zginęli i byli karani za to, że chcieli być ludźmi wolnymi. Ta wystawa skierowana jest głównie do młodszego pokolenia i właśnie im jest dedykowana. Chodzi o to, żeby wiedzieli, że walka w wielu momentach tragiczna przyczyniła się do tego, że mogą żyć w wolnym i niepodległym kraju - mówił podczas otwarcia wystawy dr Dawid Golik z krakowskiego IPN.