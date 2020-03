Nowy Sącz Pomaga! Zobacz, gdzie znajdziesz wsparcie w czasach epidemii koronawirusa

FLESZ - Jak bronić się przed koronawirusem? To musisz wiedzieć

Takie osoby mogą zadzwonić do Biura Aktywności Obywatelskiej na numer 696 032 979 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00) oraz Bezpośrednio do: Stowarzyszenie Sursum Corda – tel. 508-772-398 i Sądeczanin.info – tel. 18 475–16–39.

Z Urzędem Miasta nowego Sącza współpracują: Związek Strzelecki „Strzelec”, ZHP Hufiec Nowy Sącz, Stowarzyszenie Sursum Corda, Sądecka Pomoc Sąsiedzka i Sądeczanin.info.