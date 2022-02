Nowy Sącz. Prognozowane opady śniegu, zawieje i zamiecie na Sądecczyźnie Redakcja Nowy Sącz

Stanisław Śmierciak

Po kilku dniach odwilży wraca zima na Sądecczyznę. 7 lutego 2022 roku Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że do godz. 15 prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, w górach od 15 cm do 20 cm. Trudne warunki będą panować na drogach oraz górskich szlakach.