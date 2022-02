Nowy Sącz. Strzelcy z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków jadą na obóz narciarski organizowany przez MON Tatiana Biela

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 nie unikają zajęć na wolnym powietrzu, także w warunkach zimowych arch. Zespół Szkół nr 2, facebook

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu to jedna z trzech szkół w Polsce, której uczniowie biorą udział w obozie narciarskim „Kadet Ski Camp” organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. -To nagroda za wkład w proces szkolenia, którego efektem jest wykształcenie największej ilości kandydatów do wojska - mówi Sławomir Szczerkowski, dyrektor placówki i komendant główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW. W ubiegłym roku 58 absolwentów "Sybiraków" zdecydowało się na karierę w różnego typu formacjach wojskowych.