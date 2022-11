Nowy Sącz. Szykuje się 21. edycja Turnieju Rodzin w Pałacu Młodzieży. Będzie rywalizacja o nagrody

Na razie nie wiadomo, jakie konkurencje czekają uczestników w tym roku, bo organizatorzy nie zdradzają szczegółów turnieju.

- To będą dość proste konkursy, w którym brać będą mogli udział rodzice, dzieci, a także ktoś z widowni. Wszystko to razem będzie ciekawe dla widzów. Zachęcamy wszystkim do udziału, dobra zabawa jest najważniejszą ideą turnieju - mówi Antoni Reszkiewicz.