Nowy Sącz. Takie rzeczy sądeczanie oddają za darmo na OLX. Jest mnóstwo zabawek i perełki z PRL-u [ZDJĘCIA] Redakcja Nowy Sącz

Meblościanki, sofy, fotele, szafy, zabawki i wiele innych... To rzeczy, które sądeczanie oddają na OLX. Niektóre meble to skarby z PRL. Dla jednych są przeżytkiem, dla innych perełką i pamiątką, którą chcieliby mieć w swoim domu. Klasyki wracają do łask i mogą być eleganckim elementem wystroju wnętrza. Zobaczcie co oddają mieszkańcy Nowego Sącza i okolic. Może coś będzie pasować do waszego wnętrza, może przydadzą się wam oddawane ubrania, albo przygarniecie jakiegoś zwierzaka?