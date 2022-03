Nowy Sącz to zagłębie talentów. Ci Sądeczanie wystąpili w programach TVP, TVN i Polsat [ZDJĘCIA] Ant

Coraz więcej sądeczan pojawia się w różnych talent show. Dla wielu artystów związanych z Nowym Sączem i Sądecczyzną udział w takich programach był przepustką do świata show biznesu. The Voice of Poland, "Szansa na sukces", Mam talent" ... Dla każdego coś miłego. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii przedstawiającej młodych sądeckich artystów oraz i dokonania w telewizyjnych talent show.