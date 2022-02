Od lutego tańsze tankowanie. Na jednym litrze to oszczędność około 80 groszy

Po obniżeniu podatku VAT w ramach pierwszej edycji rządowego programu, przyszedł czas na kolejne korzystne rozwiązania. Kluczowe założenia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 obowiązują od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.

- Ekonomiści mówią o pozytywnych skutkach pierwszej tarczy, która spłaszczył czubek inflacji i obniżyła ją o 1 do 1,5 procenta. Teraz czas na kolejne działania – mówi poseł PiS Jan Duda.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to:

• obniżka VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc.,

• obniżka VAT na gaz z 8 proc. do 0 proc.,

• obniżka VAT na podstawowe produkty spożywcze do 0 proc.,

• przedłużenie obniżki VAT na prąd do 5 proc.,

• obniżka VAT na ciepło do 5 proc.,

• obniżka VAT na nawozy z 8 proc. do 0 proc.