Prasówka Nowy Sącz 18.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Starosądeccy policjanci zatrzymali kierowcę, który ignorując wezwania funkcjonariuszy do zatrzymania się uciekał przez patrolem. Okazał się, że 22 - latek nie tylko nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, ale był również w stanie nietrzeźwości. - Teraz odpowie przed sądem za swoje niebezpieczne zachowanie. Grozi mu do nawet do 5 lat więzienia - mówi kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.