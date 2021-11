Prasówka Nowy Sącz 29.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

W nocy z soboty na niedzielę (27 - 28 listopada), o godz. 23. 37, strażacy z Krynicy oraz druhowie z OSP Berest i OSP Piorunka otrzymali wezwanie do Berestu (gm. Krynica - Zdrój). Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że samochód marki audi potrącił starszego mężczyznę, którego, pomimo reanimacji, nie udało się uratować. Tragedia rozegrała się na drodze wojewódzkiej nr 981, zaś audi jechało z Krynicy w stronę Florynki. Na miejscu zdarzenia pojawiła się także policja, która bada przyczyny wypadku.

Prezentujemy aktualne oferty zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na dzień 28.11. 2021 roku. Kogo poszukują limanowscy pracodawcy i ile są gotowi zapłacić przedstawicielom różnych branż? Na jakie zawody nie ma niestety zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii ofert.

Najpiękniejsze widoki nieba można oglądać o wschodzie i zachodzie słońca, a górska panorama w tle gwarantuje wspaniałe przeżycia estetyczne i znakomite pamiątkowe zdjęcia. Tak jak w przypadku fotografii Artura Królikowskiego, który niestrudzenie dokumentuje piękno rodzinnej Muszyny oraz Beskidu Sądeckiego. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć i nami wybrania się na krótką wycieczkę śladami słońca.

Dziewiętnastoletnia mama i jej trzymiesięczne dziecko ucierpieli, kiedy po południu w sobotę, 27 listopada 2021 r., auto którym jechali wypadło z drogi, rozbiło się o drzewo, stoczyło ze skarpy do potoku i tam wywróciło się kołami do góry. Zdarzyło się to w miejscowości Zagorzyn w gminie Łącko.

Na Sądecczyźnie strażacy coraz częściej zastępują Pogotowie Ratunkowe w spieszeniu na pomoc w nagłych przypadkach. Także często pomagają medykom w dostaniu się do mieszkań pacjentów, którzy nie mają sił, by otworzyć drzwi i wpuścić ratowników. W większości takich sytuacji okazuje się, że osoby wymagające pomocy są ofiarami koronawirusa.