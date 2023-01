Puszcza Niepołomice zagrała z Sandecją i Zagłębiem Sosnowiec. Byli kibice i nowi zawodnicy. Zdjęcia

Puszcza zaczęła przygotowania do rundy, w której będzie bić się o ekstraklasę, potyczka z Sandecją była pierwszym meczem w roku 100-lecia klubu. Na stadionie w Staniątkach pojawiła się nawet grupka kibiców wyposażonych w szaliki, no i pojawił się Roman Jakuba. 21-letni stoper, młodzieżowy reprezentant Ukrainy, w piątek przyleciał do Polski, a na początku tygodnia ma przejść testy medyczne przed transferem do niepołomickiego klubu. Dlatego w sparingu jeszcze nie zagrał, obserwował swoją nową drużynę.

Testowany w Puszczy był Kosma Zawada, 19-letni lewy obrońca, który był juniorem w Górniku Zabrze. W Sandecji sprawdzanych piłkarzy było trzech - lewy obrońca i dwóch pomocników. Jedyny gol w tym spotkaniu padł z rzutu karnego, podyktowanego za zagranie piłki ręką.

Parę minut po zakończeniu meczu Puszcza - Sandecja, na stadion w Staniątkach zajechał autokar Zagłębia. Godzinę później rozpoczął się mecz, w którym szansę testu w niepołomickim zespole dostał Gleb Graczow - ukraiński środkowy obrońca, ostatnio występujący w lidze Tadżykistanu. No i zagrał sprowadzony z Cracovii Thiago Sousa.