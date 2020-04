Rowerem z Muszyny do Nowego Sącza już w czerwcu [ZDJĘCIA]

Całość trasy rowerowej Muszyna – Nowy Sącz liczy 45 km, brakujące 12 km zostanie wykonane do czerwca. Trasa z Muszyny do Piwnicznej przebiega raz po polskiej, a raz po słowackiej stronie.

– Rowerzyści przejadą przepiękną doliną Popradu, podobnie jak w Szczawnicy czy Łącku. Wspólnie z naszymi południowymi sąsiadami pokonaliśmy uwarunkowania geograficzne m.in. wykonując kładki Legnawa-Milik i Mały Lipnik-Andrzejówka – przyznał Włodzimierz Tokarczyk, zastępca burmistrza miasta i gminy Muszyna. Jak tłumaczył zastępca burmistrza opóźnienia z wykonaniem inwestycji wynikają z wysokich kosztów inwestycji.

- Gdy wreszcie kolejny przetarg wyłonił wykonawcę, nie byliśmy w stanie do końca 2019 roku rozliczyć dotacji, stąd konieczny zwrot ponad dwóch i pół mln zł do budżetu województwa – wyjaśnił zastępca burmistrza miasta i gminy Muszyna. Jednocześnie gmina zawnioskowała do władz regionu o sporządzenie aneksu. Niebawem do gminy trafi blisko 3 mln zł na realizację zadania w tym roku.