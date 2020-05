Sądeckie Wodociągi w razie awarii pakują wodę w woreczki

Sądeckie Wodociągi mają nowoczesną maszynę do wody. Firma Proffico wzorując się na doświadczeniach szwajcarskich i niemieckich, zaprojektowało i wyprodukowało paczkowarki , czyli urządzenia do pakowania wody pitnej. Przydaje się ono zwłaszcza w czasie awarii wodociągów.

Tak było pod koniec kwietnia, kiedy to pękła ponad stuletnia rura wodociągowa przy zbiegu ul. Lwowskiej z Kraszewskiego w Nowym Sączu. Kilkanaście domów zostało odciętych od dostępu do wody, a spółka dostarczyła ją mieszkańcom w hermetycznie zapakowanych woreczkach.

- Jest to bardzo bezpieczne i higieniczne rozwiązanie. Każdy z mieszkańców, który nie miał dostępu do wody, nie musiał przychodzić z wiadrem do beczkowozu. Osoby chętne otrzymały od nas szczelnie zamknięte woreczki z wodą o pojemności jednego litra – mówi Małgorzata Cygnarowicz, specjalista ds. promocji Sądeckich Wodociągów.