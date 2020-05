Sąsiedzi poczuli zapach marihuany. 21-latkowi grozi do 3 lat więzienia

- Kiedy zapukali do drzwi mieszkania, otworzył im młody mężczyzna, którego stan wskazywał na to, że znajduje się pod wpływem środków odurzających. Na widok policjantów zaczął się nerwowo zachowywać i kategorycznie zaprzeczył, by wewnątrz były jakiekolwiek narkotyki - relacjonuje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Nikt nie przyznał się jednak do posiadania znalezionych przez policję rzeczy. Dlatego też kobieta i trzech mężczyzn przewieziono do sądeckiej komendy, gdzie trafili do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Ujawnione substancje zostały przebadane i okazało się, że była to amfetamina i susz konopi.

- W efekcie wykonanych czynności okazało się, że narkotyki należały do jednego z obecnych w mieszkaniu mężczyzn, któremu policjanci przedstawili zarzut posiadania środków odurzających - dodaje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak. - Za popełnione przestępstwo 21-latkowi grozi do 3 lat więzienia.