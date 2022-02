Stary Sącz. CKiS w Starym Sączu w nowej odsłonie prawie gotowe. Salę galeryjną ukryto dwa piętra pod ziemią [ZDJĘCIA]

- Co najmniej dwa lub trzy tygodnie potrwa jeszcze montaż mebli i wyposażenia. Oficjalne otwarcie zaplanowaliśmy na koniec lutego lub początek marca. To ma być miejsce spotkań. Nie chcemy być traktowani jako instytucja, tylko otwarte miejsce, które zaprasza mieszkańców, ale również turystów i gości do obcowania z kulturą w różnych jej aspektach., dziedzinach i wymiarach - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Wojciech Knapik, dyrektor CKiS w Starym Sączu.