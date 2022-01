Stary Sącz. Hit turystyczny „Leśne Molo” przyciąga tłumy. Parkujące samochody stały się jednak zmorą mieszkańców

Brak dedykowanych miejsc, gdzie turyści mogliby zostawiać swoje samochody powoduje, że przybywający tam turyści pozostawiają je najczęściej przy ul. Żwirki i Wigury. Niestety wjazd w tę ulicę, a potem w wąską ul. Parkową („ślepą”) powoduje, że samochodu blokują przejazd. To nie jedyny kłopot - pojazdy są pozostawiane wzdłuż drogi zastawiając bramy wjazdowe mieszkańców.

- Ten problem głównie nasila się w weekendy. Nie dziwię się, że każdy chce zobaczyć to miejsce, bo jest to atrakcja. Zainteresowanie przerosło jednak chyba oczekiwania i nikt nie przewidział, że może to być taki problem - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Marian Potoniec, radny osiedla Podgórze.