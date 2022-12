Świąteczna willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego. Tak udekorowali dom miliardera na święta. Na bogato!

Świąteczna willa Tuchlińskiej i Wojciechowskiego

- Przy dziecku wystarczy chwila nieuwagi...#merrychristmas- napisała na Instagramie Patrycja Tuchlińska.

Dzieli ich pół wieku. Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski

Patrycja Tuchlińska (27 l.) to partnerka Józefa Wojciechowskiego (75 l.), szefa holdingu budowlanego J.W. Construction i byłego właściciela klubu sportowego Polonia Warszawa. Parę dzieli pięćdziesiąt lat różnicy, ale to nie jest przeszkodą w budowaniu trwałego i prawdziwego uczucia. Są razem od 2018 roku i doczekali się syna. Młoda mama nie odstępuje dziecka na krok i chętnie pozuje z nim do zdjęć, ale stara się też chronić prywatność malca, który w sierpniu obchodził huczne, pierwsze urodziny.