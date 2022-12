Sylwester na rynku w Nowym Sączu lub na deptaku w Krynicy-Zdroju. Wybór w tym roku niewielki, ale lepsze to niż nic

DJ i kiełbasa na sądeckim rynku

Decyzją rady miasta w budżecie zabezpieczono na ten cel 80 tysięcy złotych. W ubiegłym roku na organizację Sylwestra przeznaczono 70 tys. zł. Za takie fundusze nie udało się zorganizować w mieście występu znanej gwiazdy, a nowosądeczanie bawili się przy dźwiękach różnych gatunków muzycznych. W tym roku będzie podobnie a imprezę poprowadzi DJ Damzet. Start o godz. 21. Jak zapowiedział prezydent Ludomir Handzel dla posiadaczy Karty Nowosądeczanina przewidziano gorący posiłek. W tym roku to kiełbasa z grilla z dodatkami i gorąca herbata.

Sylwester 2022/2023 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu miastach. Z powodu gwałtownych wzrostów cen, miasta szukają oszczędności. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. W Nowym Sączu będzie można powitać Nowy Rok na rynku.

Sylwester w Krynicy-Zdroju

Krynica daje mnóstwo możliwości na spędzenie tej wyjątkowej nocy. Szusowanie na stokach narciarskich, kulig z pochodniami, wspólna zabawa na krynickim Deptaku. Jak co roku w centrum nie zabraknie DJ-a, który będzie zabawiał mieszkańców i kuracjuszy aż do północy. To taneczna impreza pod gołym niebem, która rozpocznie się o godz.22. Każdy jest mile widziany.