Piękna zima powróciła na Sądecczyznę. Dzisiaj w nocy miejscami może być nawet do -16 stopni Celsjusza. W niektórych miejscach śniegu nie brakuje. Co prawda zimy stulecia nie ma co się spodziewać, ale w Muszynie, Piwnicznej i Krynicy-Zdrój jest biało.