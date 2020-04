Top 10 miejsc, które odwiedzimy na Sądecczyźnie po zakończeniu epidemii

Sądecczyzna budzi się wiosną do życia. Co się dzieje w sądeckich lasach?

Choć z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa nie możemy wybrać się na wiosenny spacer, przyroda w sądeckich lasach nie próżnuje. Wiosna na dobre rozgościła się na Sądecczyźnie, a rośliny i zwierzęta jak co roku budzą się do życia z zimowego snu. Zapraszamy do wirtu...