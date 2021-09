Tygodniowy przegląd prasy (Nowy Sącz, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

W weekend na terenie Muzeum Pszczelarstwa w Sądeckim Bartniku można z bliska przyjrzeć się życiu pszczół, niezwykle pożytecznych owadów bez których nie byłoby życia na Ziemi. Impreza odbywa się w ramach cyklu Smaki Dziedzictwa – wrześniowych weekendów w muzeach domowych, organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. W programie wydarzenia można m.in. podziwiać historyczną kolekcję uli, poznać sekrety życia pszczół, dowiedzieć się jak powstaje miód, z bliska doświadczyć eksperymentów pokazujących, jak pszczoły widzą, dlaczego nie błądzą, skąd bierze się sześciokątny kształt komórek w plastrach pszczelich oraz podziwiać wystawę pt. „Pszczoła i jej otoczenie”. Nie zabraknie także warsztatów wyrobu świec woskowych, czy tego co wszyscy z łasuchów lubią najbardziej, czyli degustacji wyjątkowych miodów. Przewodniczka w trakcie oprowadzania po skansenie pytała zgromadzonych czy wiedzą czym jest pierzga. Zapadła cisza. To nic innego jak podstawowy pokarm pszczół. Jest odporny na pleśń i procesy gnilne.

Irena Michalska ma 18 lat i jest tegoroczną maturzystką. Uczęszcza do Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, a równocześnie jest też uczennicą sądeckiej Państwowej Szkoły Muzycznej, w klasie wiolonczeli. Jej harmonogram zajęć wypełniony jest po brzegi, bo oprócz śpiewania i grania ma wiele innych ciekawych zainteresowań. Ich natłok nie przeszkadza jej w odnoszeniu licznych sukcesów. Sądeczanka po wygranej w festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja wolność 2021” w Warszawie, otrzymała propozycje zaśpiewania z Budką Suflera. Na scenie spotkała się z Izabelą Trojanowską oraz Felicjanem Andrzejczakiem.

MFR jest jedynym w Polsce związkiem nowoczesnych sztuk walki, który zrzesza wszystkie kluby trickingowe w naszym kraju. Zgrupowania Kadry Polski MFR odbywają się dwa razy do roku: w lecie i w zimie. Na takich obozach reprezentanci różnych klubów starają się dostać do Kadry A.

Do Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu cały czas spływają kolejne deklaracje od rodziców uczniów i pełnoletnich uczniów, którzy chcą zaszczepić się przeciw COVID-19. Chętnych nie brakuje, w pierwszym tygodniu września zgłosiło się 70. uczniów. Akcja szczepień odbędzie się w sądeckim ratuszu w najbliższą niedzielę.

W czwartek na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialnej na Twitterze pojawił się komunikat nt. podwyższenia statusu gotowości do natychmiastowego stawiennictwa. Co to oznacza w praktyce?