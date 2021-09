Nowy Sącz. Rusza festiwal biegowy. Na Sądecczyźnie będą spore utrudnienia w ruchu

- Wszystkie trasy biegowe będą zabezpieczane prze Policję oraz służbę porządkową organizatora (druhowie OSP w żółtych kamizelkach na czarnych mundurach ćwiczebnych) – prosimy stosować się do ich poleceń. Trasy będą sukcesywnie odblokowywane po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Organizatorzy i zawodnicy 12. FESTIWALU BIEGOWEGO 2021, proszą wszystkich uczestników ruchu drogowego o cierpliwość i zrozumienie oraz przepraszają za utrudnienia- informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Informacja organizatora o utrudnieniach w ruchu drogowym na drogach Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w dniach 10-12 września br.:



PIWNICZNA-ZDRÓJ



PIĄTEK 10 września:



* godz. 17:30-18:00 – w Rynku w Piwnicznej-Zdroju i na DK nr 87 do wlotu w ul. Marciszewskiego będzie się przemieszczał korowód zespołów i kapel regionalnych oraz banderia konna; zablokowana też będzie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Marciszewskiego.



* godz. 17:50-18:40 – odbędzie się bieg uliczny na dystansie 1 mili na ul. Kościuszki przy wylocie z mostku ścieżki pieszo-rowerowej z Nakła w kierunku Radwanowa i ten odcinek będzie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego.



* godz. 18:45-21:20 – odbędzie się bieg uliczny na dystansie 15 km. Całkowicie zamknięte dla ruchu drogowego będą ulice Kazimierza Wielkiego od 18:45-19:15 oraz Kościuszki, droga na Kokuszkę do Kaplicy, droga do Głębokiego do mostu - do godz. 21:20.



* godz. 22:15-23:40 – odbędzie się bieg na dystansie 7 km. Całkowicie zamknięta będzie ul. Kazimierza Wielkiego od 22:20-22:45 oraz Kościuszki na odcinku od DK nr 87 do drogi na Kokuszkę i dalej do OW Arma do godz. 23:40.



SOBOTA 11 września:



* godz. 02:20-02:50 – odbędzie się start biegu na 100 km. Ruch drogowy w tym czasie będzie całkowicie zamknięty na ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Daszyńskiego, przejazd DK nr 87 będzie regulowany przez Policję.



* godz. 05:15-06:15 – odbędzie się start biegu na 61 km. Ruch drogowy w tym czasie będzie całkowicie zamknięty na ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Daszyńskiego, przejazd DK nr 87 będzie regulowany przez Policję.



* godz. 8:20-09:30 – odbędzie się start marszu Nordic Walking – przez ul. Kościuszki w ul. Leśną będą przechodzić uczestnicy, ruch będzie regulowany przez służbę porządkową organizatora (w żółtych kamizelkach odblaskowych).



* godz. 11:15-20:05 – z ul. Leśnej przez ul. Kościuszki do kładki na rzece Poprad będą zbiegać uczestnicy kilku biegów górskich, ruch tego przebiegu będzie regulowany przez służbę porządkową organizatora.



* godz. 19:55-21:05 – odbędzie się start biegu na dystansie 3 km. Ruch drogowy w tym czasie będzie całkowicie zamknięty na ul. Kościuszki – od drogi na Kokuszkę do kładki przez rzekę Poprad przy ul. Leśnej, ruch drogowy będzie regulowany przez służbę porządkową organizatora.



* godz. 21:50-22:45 – odbędzie się start biegu na dystansie 5 km. Ruch drogowy w tym czasie będzie całkowicie zamknięty na ul. Kazimierza Wielkiego od 21:50-22:15 oraz na ul. Kościuszki na odcinku od DK nr 87 do drogi na Kokukszkę do godz. 22:45.





NIEDZIELA 12 września:



* godz. 08:35-8:55 – odbędzie się start biegu na dystansie 23 km. Ruch drogowy w tym czasie będzie całkowicie zamknięty na ul. Kościuszki na odcinku skrzyżowania z drogą na Kokuszkę oraz droga na Śmigowskie. Ruch drogowy będzie regulowany przez służbę porządkową organizatora.



* godz. 08:50-13:00 – na wysokości kościoła w m. Głębokie będzie przebieg uczestników biegu „KORAL MARATON” w dół i drogą pomiędzy osiedlami, trasa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu drogowego.



* godz.13:05-14:00 – przez ul. Kościuszki od kładki na rzece Poprad w ul. Leśną będą przebiegać uczestnicy Biegu na Kicarz, ruch tego przebiegu będzie regulowany przez służbę porządkową organizatora.





RYTRO



SOBOTA 11 września:



* godz. 05:15-11:15 – drogą od „Perły Południa” do DK nr 87 i przez przejazd kolejowy i dalej wzdłuż DK nr 87 do mostu na rzece Poprad i przez most w kierunku Zamku Ryterskiego – będą przebiegali biegacze biegów górskich. Przebiegiem przez DK nr 87 będzie kierowała Policja.



* godz. 11:20-11:40 – z boiska piłkarskiego w Suchej Strudze będzie start biegu na 36 km. W tym czasie trasa biegu - droga Sucha Struga w kierunku Zamku na szlak pieszy czerwony - będzie całkowicie zamknięta dla ruchu drogowego, również w tym czasie nieprzejezdny będzie przez ok. 10-15 minut most na rzece Poprad.



NIEDZIELA 12 września:



* godz. 08:50-12:30 – na lokalnej drodze z Barcic do Życzanowa (zarazem ścieżka pieszo-rowerowa) – ten odcinek będzie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego i dalej przez most na rzece Poprad do DK nr 87, dalej chodnikiem wzdłuż DK nr 87 aż do mostu na rzece Poprad i drogą lokalną przez Suchą Strugę, będą biegli uczestnicy „KORAL MARATONU” i „PÓŁMARATONU”.