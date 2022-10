Barwny musical „Tron” na 26. Jesiennym Festiwalu Teatralnym w Starym Sączu

Fabuła widowiska opowiada o despotycznych rządach Vlada Palownika – piętnastowiecznego władcy Siedmiogrodu, ciemiężyciela przekonanego o swojej nieśmiertelności i bezkarności. Autor scenariusza – Jan Naturski – inspirował się średniowieczną historią, ale stworzył opowieść ponadczasową. Po pierwszych padających ze sceny słowach widz orientuje się, że spektakl ma przesłanie uniwersalne, bo pytanie „unde malum?” (skąd zło?) człowiek stawia sobie od zawsze. W chorzowskim musicalu można odnaleźć wiele filozoficznych refleksji dotyczących historii, nieograniczonej władzy, ludzkiej natury, sensu cierpienia… Pojawiają się one w tekstach prezentowanych piosenek, a wprost wypowiada je przede wszystkim mądry błazen – narrator. To w jego usta autor wkłada między innymi takie gorzkie słowa: „Niczego nie uczymy się z historii, traktujemy ją wybiórczo, tak, żeby służyła doczesnym interesom. Historię piszą zwycięzcy, nierzadko troglodyci mentalni, jaskiniowcy. Natura ludzka się nie zmienia, nie widzę, żeby jutro miało być lepsze, niż to, co jest dzisiaj i co było wczoraj… Czy za pięćset lat ludzie się opamiętają? Nie sądzę…”