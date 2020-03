Chełmiec. Przychodnia nie przyjmuje pacjentów. Uruchomili konsultacje telefoniczne

Do naszej redakcji zadzwoniła zaniepokojona, starsza mieszkanka gminy Chełmiec, która poinformowała, że ośrodek zdrowia w Chełmcu jest zamknięty i nikogo nie wpuszczają do środka. Również przekazała, że nikt nie odbiera telefonu.

Podjęliśmy próbę kontaktu, rzeczywiście numer stacjonarny 18 4430910 był niedostępny, jednak na stronie ośrodka podane są dwa dodatkowe numery komórkowe 606 358 038 oraz 606 357 884, dzięki którym bez problemu można uzyskać informacje.

Pielęgniarka, która odebrała telefon potwierdziła, że przychodnia jest zamknięta, ale wszelkie informacje udzielane są przez telefon.

-Uruchomiliśmy teleporady, prosimy aby pacjenci naszego ośrodka kontaktowali się z nami telefonicznie, nie przychodzili bezpośrednio do budynku. Telefony są odbierane w godzinach pracy przychodni- mówi.

Przychodnia Praxis w Chełmcu informuje, że rejestracja pacjentów odbywa się tylko telefonicznie. W sytuacji, kiedy jest to niezbędne (po uprzednim kontakcie telefonicznym) pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy będzie możliwe wejście do przychodni. Co również istotne nie należy zgłaszać się po recepty, prośbę o przepisanie leków niezbędnych do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie.