Drewniany kościółek pw. Matki Bożej Różańcowej w Przydonicy otrzymał nagrodę w konkursie im. Mariana Korneckiego. To "zabytek z duszą"

Do parafii trafił czek w wysokości 15 tys. zł do wykorzystania na dalsze prace. Do tej pory udało się odnowić bryłę architektoniczną budynku, wymieniono poszycie gontowe, wykonano renowacje malowideł ściennych, konserwację obrazów, ołtarza głównego i ambony.

Gotycki kościółek jest jednym z najcenniejszych zabytków na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. Drewniany świątynia zachowała swój pierwotny kształt bryły. Wewnątrz świątyni można podziwiać doskonale zachowane zbiory: renesansową polichromię z XVI w., gotycką scenę ukrzyżowania na belce tęczowej z ok.1530 r., dwa tryptyki z 3. ćw. XV i pocz. XVI w., oraz rokokowy ołtarz główny.