Fundacja Bratnia Dusza zbiera pieniądze na zakup sprzętu, wyposażenia i odzieży taktycznej. "Te rzeczy mogą uratować komuś życie" Joanna Mrozek

Potrzebne są apteczki wojskowe, drony, defibrylatory, wyposażenie namiotów polowych, generatory prądu itd. Zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu, wyposażenia i odzieży taktycznej prowadzi Fundacja Bratnia Dusza. - Skupiamy się w tej chwili na pomocy chłopakom na froncie, chcemy żeby to trafiło do nich bezpośrednio, to może uratować komuś życie - mówi Iwona Romaniak, prezes Fundacji.