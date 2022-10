Humor z czasów PRL. „Znaczek miłości” Jakuba Przebindowskiego na Jesiennym Festiwalu Teatralnym

Do prowincjonalnego Muzeum Znaczka Pocztowego przyjeżdża nieznajomy mężczyzna podający się za urzędnika wojewódzkiego (Jakub Przebindowski). Jego pojawienie się związane jest z wizytą Fidela Castro, jaka miała miejsce w Polsce w 1972 roku. Tyle że mężczyzna pozornie próbuje przygotować placówkę na przyjazd kubańskiego dyktatora, bo jego prawdziwym celem jest kradzież najcenniejszego znaczka z kolekcji muzeum. W swój przebiegły plan wciąga nieświadome niczego kobiety (Joannę Kurowska, Dorotę Chotecką i Martynę Kliszewską), z których każda, mażąca o wielkiej miłości w małym miasteczku, chętnie widziałaby go w roli swojego męża lub kochanka. Gdy dodamy do tego jeszcze prowadzącego śledztwo milicjanta-służbistę (Lesław Żurek), to z całości komponuje się mnóstwo przezabawnych sytuacji, często bazujących na absurdach minionej epoki.