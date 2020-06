Jest już gotowy plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Nowym Sączu

Zakończyły się prace przy budowie placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 przy ul. Podhalańskiej. Ostatnim elementem prac była budowa ogrodzenia, które zwiększy bezpieczeństwo dzieci korzystających z zabawy. - Cieszę się, że mogę przekazać kolejny plac zabaw najmłodszym mieszkańcom Nowego Sącza. To dopełnienie strefy dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka przy ulicy Podhalańskiej. Jest to nowoczesne i przede wszystkim bezpieczne miejsce dla dzieci - zaznacza prezydent Ludomir Handzel. Jak prezentuje się plac zabaw? Zobaczcie galerię zdjęć.