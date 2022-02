Kordian znów zaskoczył! Połączył disco polo z rock and rollem i zmienił się w Elvisa Presleya. Premiera „Tylko Ciebie chcę” [WIDEO]

Jest tak… Kordian stoi na ul. Pijarskiej. Pada deszcz. Dostaje SMS od tajemniczej Ani, która pisze mu, że śnił się jej jako Elvis Presley. Wtedy wychodzi słońce, a Kordian wchodzi do znanej wszystkim Kawiarni Prowincjonalna, ale już jest królem rock and rolla, Elvisem Presleyem. Goście imprezy są wystylizowani na minione lata, a Kordian-Elvis daje czadu na koncercie. Pod sceną szaleją pełne wdzięków fanki. Zobaczcie.

Wacław Cieślik, znany setkom tysięcy fanów jako Kordian, to muzyk disco polo, który często swoje kompozycje urozmaica regionalnymi nutami. Jest autorem wielu hitów, z których "Dziewczyna z gór" doczekała się prawie 75 milionów wyświetleń na YouTube. Piosenka weszła też na stałe do repertuaru zespołów weselny, bo znakomicie wpada w ucho i porywa wszystkich do tańca. Czy taka mieszanka disco polo z rock and rollem przypadnie jego fanom do gustu? Zobaczymy po odsłonach i komentarzach.