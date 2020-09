Koronawirus Sądecczyzna. Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu. Są też ozdrowieńcy [6.09]

<br>

WSSE w Krakowie poinformowało w niedzielę, 6 września, że w ciągu minionej doby na terenie powiatu nowosądeckiego odnotowano 11 ozdrowieńców.<br>

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych siedmiu osób, to sześć osób z powiatu nowosądeckiego i jedna z Nowego Sącza.<br>

