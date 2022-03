Korzenna przyjęła uchodźców, brakuje im podstawowych rzeczy, bo przyjechali tylko z małymi walizkami. Pomoc oferuje też ksiądz proboszcz

Teraz potrzeba jest pilna pomoc gmina ponownie apeluje do mieszkańców. Teraz potrzebne są ubrania i rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania. Brakuje pościeli, ręczników, kocy, bielizny osobistej, takiej jak majtki, skarpety, a także wiosennych butów i kurtek. Potrzebna są sztućce, talerze, kubki, środki czystości, takie jak proszek do prania, płyn do naczyń, płyn do mycia powierzchni, pasta do zębów, szczoteczki, papier toaletowy, mydło oraz środki higieniczne dla kobiet.

Jak podkreślają pracownicy gminy, ważne, by rzeczy były nowe. Każdy, kto chciałby włączyć się w pomoc jak najbardziej skutecznie tzn. kupić np. ubrania w konkretnych rozmiarach powinien skontaktować się z pracownikami pomocy społecznej, są oni do dyspozycji pod numerami telefonów: 18 4406629, 512134807 w poniedziałek od godz. 8.00 do16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.15 do 15.15.