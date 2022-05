Krynica. Sądeccy wolontariusze posprzątali szlak na Górę Parkową i do Tylicza. Nazbierali 12 worków puszek i butelek [ZDJECIA]

Wycieczka rozpoczęła się na deptaku przy pomniku Adama Mickiewicza.

- W pierwszej kolejności wysprzątaliśmy trasę turystyczną na Górę Parkową (741 m n.p.m). Śmieci nie było zbyt dużo, dlatego pomaszerowaliśmy dalej. Zdobyliśmy Huzary (864 m n.p.m.) i zeszliśmy do Tylicza. W sumie zużyliśmy 12 worków, które zapełniliśmy głównie puszkami i butelkami po alkoholu. Znaleźliśmy także mnóstwo plastikowych opakowań po napojach, wiaderko i kanister. Plastik to największe utrapienie środowiska naturalnego. Rozkłada się od 100 do 1000 lat. Co ciekawe - jednorazowe, plastikowe reklamówki produkuje się sekundę, używa średnio przez 25 minut, a rozkładają się one do 450 lat. Zanim więc ich użyjemy, pomyślmy o naszej planecie – relacjonują wolontariusze fundacji nowe Kierunki.