Krynica-Zdrój. Ktoś przekręcił licznik o 250 tys. kilometrów. Grozi za to do 5 lat więzienia

W Bereście funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena. Kiedy policjanci sprawdzili stan drogomierza pojazdu, ujawnili, że liczba kilometrów jest znacznie niższa od tej zapisanej w systemie podczas ostatniego badania technicznego. Okazało się bowiem, że w październiku ubiegłego roku diagnosta odnotował 281 500 km, natomiast w chwili kontroli stan drogomierza wskazywał jedynie 31 412 km, czyli ponad 250 tys. km mniej!



- Teraz policjanci wyjaśniają, w jaki sposób doszło do rozbieżności i kto jest za to odpowiedzialny. Przypominamy, że zgodnie z zapisem art. 306a Kodeksu karnego, za zmianę wskazań drogomierza pojazdu lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi osobie, która zleca wykonanie tych czynności – informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.