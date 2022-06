Limanowa stanęła w korkach. Zamknięty most spowodował duże utrudnienia. Będzie nowa przeprawa, ale za dwa lata

W Limanowej powstanie nowy most, który - jak zakładają władze miasta - rozładuje korki, a ruch na tym odcinku będzie płynny. Znikną też jedyne, prowizoryczne światła w mieście. Nowy most będzie dwupasmowy, a wjazd na niego będzie łatwiejszy - obecnie odbywało się to po łuku, co znacznie utrudniało jazdę. Ma on mieć ponad 53 metry długości i 12 metrów szerokości.