Moc pomocy dla Ukrainy. Sądeczanie dzielą się dobrem, samorządy planują organizację życia uchodźców wojennych i naukę dla dzieci Klaudia Kulak

Dzieci z Ukrainy w Muszynie. Tam podobnie jak w innych miejscowościach na całej Sądecczyźnie organizowana jest nauka dla dzieciaków Facebook Jan Golba

Sądecczyzna stała się tymczasowym domem dla tysięcy uchodźców wojennych. Tutaj znaleźli schronienie oraz bezpieczny i ciepły kąt dla siebie i swoich dzieci. Sądeczanie dzielą się dobrem, a samorządy powoli zaczynają przygotowywać się do tego, aby organizować życie osobom, które najprawdopodobniej nieprędko wrócą do swojego kraju. Mowa tutaj o szukaniu dla nich miejsc pracy, ale również wdrażaniu dzieci do nauki szkolnej.