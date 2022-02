Nowy Sącz. Kolejki po pączki w tłusty czwartek. Dzisiaj nikt nie liczy kalorii. Z różą, adwokatem, a może z czekoladą? [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Wszystkie cukiernie w regionie przygotowały na tłusty czwartek (24 lutego) smakowite pączki. Klienci kupują tradycyjnie z różą czy adwokatem, ale do wyboru jest też wiele innych smaków. Od rana przed cukierniami na ul. Jagiellońskiej ustawiały się kolejka po te przysmaki. Dzisiaj nikt nie liczy kalorii, ale warto dodać, że jeden pączek ma od 200 do nawet 400 kcal, w zależności od nadzienia. Żeby to spalić trzeba np. przez pół godziny skakać na skakance.