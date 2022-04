Nowy Sącz. Miasto ogłasza przetarg na budowę boiska na os. Zawada. Kiedy szansa na budowę? [WIZUALIZACJE] Tatiana Biela

Miasto ogłosiło właśnie przetarg na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i niezbędnym zapleczem na os. Zawada w Nowym Sączu. Przedsięwzięcie kosztować będzie 5 mln zł, z czego 4, 5 mln to dofinansowanie z programu Polski Ład. - Na oferty zainteresowanych firm czekamy do 28 kwietnia - mówi wiceprezydent Artur Bochenek, odpowiedzialny za miejskie inwestycje. Budowa boiska to wstępny etap realizacji znacznie szerszego projektu, który obejmuje budowę na terenie KS Zawada dużego kompleksu sportowo - rekreacyjnego.