Nowy Sącz. Rusza rewitalizacja Kamienicy. Zmodernizowane zostaną na razie trzy stopnie wodne Tatiana Biela

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przystępuje do rewitalizacji rzeki Kamienicy w Nowym Sączu. W pierwszej kolejności zostaną gruntownie zmodernizowane trzy stopnie wodne znajdujące się w pobliżu ujścia Kamienicy do Dunacja. - Chcemy poprawić poziom bezpieczeństwa związany z zagrożeniem powodziowym, a także ułatwić migrację ryb, oraz poprawić estetykę tej pięknej górskiej rzeki - mówi Radosław Radoń, zastępca dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą w RZGW w Krakowie. Zaznacza, że remont wszystkich 28 stopniu w dolnym biegu Kamienicy to koszt rzędu 75 - 100 mln zł.