Nowy Sącz. Ukradli miedziane druty ze złomowiska, by sprzedać je na drugim. Grozi im do 10 lat więzienia Janusz Bobrek

Dwóch złomiarzy zorganizowało skok na punkt skupu złomu. Ich łupem padły miedziane druty o wartości 2,5 tys. zł, które chcieli sprzedać w innym skupie złomu. Nie udało im się to, bo wcześniej złapała ich Policja, Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia, ale dla starszego z mężczyzn może być bardziej surowa, ponieważ popełnił ten czyn w warunkach recydywy.