Przegląd tygodnia z 12.12.2021 w Nowym Sączu. Najważniejsze wydarzenia od 5.12 do 11.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Nowy Sącz, 12.12.2021. 5.12 - 11.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę (11 grudnia), do urokliwego sądeckiego uzdrowiska Muszyny zawitała świąteczna magia. A wszystko to za sprawą I Jarmarku Bożonarodzeniowego, zorganizowanego na płycie muszyńskiego rynku. Świąteczne kramy, muzyka płynąca ze sceny, atrakcje dla najmłodszych... Działo się. Muszyńskie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia dokumentował Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją fotograf, dla którego rodzinna miejscowość nie ma żadnych tajemnic. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia i zachęcamy do odwiedzenia Muszyny i to nie tylko z okazji jarmarku.

W sobotę, 11 grudnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z Jerzym Ziębą, kontrowersyjnym przedsiębiorcą i publicystą oraz autorem trzech książek "Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie". Sala widowiskowa MOK była praktycznie wypełniona po brzegi ale, pomimo uwag organizatorów dotyczących konieczności noszenia w pomieszczeniach maseczek, uczestnicy spotkania nie zastosowali się do wymaganych obostrzeń. Natomiast pojawiła się kontrola sanepidu i policji.