Do 15 grudnia tego roku ma zakończyć się budowa nowoczesnej biblioteki w Przysietnicy w gminie Stary Sącz. Przetarg na realizację zadania za prawie 2,5 mln zł wygrała firma Zakład Usługowy Infrastruktury Sanitarnej C.O. i Gaz Marcin Pietruszka z Podegrodzia. Trwają intensywne prace przy budowie obiektu, który według projektu będzie miał awangardowy i nowoczesny kształt. Można już go zaobserwować, bo mury obiektu już stoją. Biblioteka w Przysietnicy to nie będzie jedynie miejsce, gdzie funkcjonować będzie czytelnia i wypożyczalnia. Mają tam się odbywać różnego rodzaju spotkania, które pozwolą zbliżyć się do kultury i wpłyną na ożywienie relacji towarzyskich.