Region. Słowacy zostali zatrzymani podczas nielegalnego przekroczenia granic. Chcieli zobaczyć cmentarz wojskowy

W Niedzielę Wielkanocną funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Tarnowie podczas wspólnego patrolu z żołnierzami 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę państwową z Republiki Słowacji do Polski na terenie gminy Uście Gorlickie. Przypominamy, że od marca na polskich granicach przywrócone zostały pełne kontrole. Wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do naszego kraju.

-Cudzoziemcy zauważeni zostali w rejonie znaku granicznego znajdującego się w miejscowości Konieczna. Byli to dwaj mężczyźni, obywatele Słowacji w wieku 37 i 48 lat. Słowacy lasem przeszli z Republiki Słowacji do Polski- informuje Justyna Drożdż, rzecznik KOSG. Mężczyźni oznajmili że przekroczyli granicę państwową poza wyznaczonym przejściem granicznym, gdyż wybrali się na wycieczkę krajoznawczą, by zobaczyć przygraniczny cmentarz wojskowy.