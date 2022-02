Stary Sącz. Jest już plan zmiany organizacji ruchu przy „Leśnym Molo”. Można zgłaszać uwagi Klaudia Kulak

Aby zaradzić trudnej sytuacji, gmina zdecydowała się na zmianę organizacji ruchu na tej ulicy. Chodzi o poprawę warunków życia mieszkańców, którzy do tej pory mieszkali w spokojnej okolicy u podnóża góry. Klaudia Kulak/ UM Stary Sącz Zobacz galerię (7 zdjęć)

Starosądecki samorząd przygotował projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Żwirki i Wigury. Chodzi o ograniczenie ruchu na tej ulicy, przy której ze względu na powstanie nowej atrakcji turystycznej samochody pozostawiają turyści. Niestety często blokują w ten sposób wjazdy do posesji mieszkańcom. Do 7 lutego można zgłaszać swoje uwagi do zaprezentowanego planu zmian w organizacji ruchu.