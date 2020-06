Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu remontuje fragment drogi powiatowej Chełmiec-Marcinkowice. Koszt prac to ponad 7,5 mln zł. Droga jest stabilizowana i zyskała nowa podbudowę. Aktualnie odcinkami układana jest nowa nawierzchnia prze co konieczne było wprowadzenie ruchu wahadłowego. Ten kierowany jest przez sygnalizację świetlną na dwóch odcinkach przez co na trasie tworzą się zatory. Prace potrwają do końca czerwca.