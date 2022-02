Uciekają przed wojną na Sądecczyznę. "29 godzin na stojąco w ciasnym pociągu". Kobiety trafiły do Nowego Sącza pod dach wspaniałych ludzi

W pociągu ogromny ścisk, matki z dziećmi w różnym wieku stoją i modlą się, żeby dojechać w bezpieczne miejsce. Szczęcie maja ci, którym udało się zając miejsce siedzące. Nie ma możliwości snu, dzieci płaczą, dostęp do toalety jest mocno ograniczony. Nikt jednak nie narzeka, wiedzą, że jadą do dobrych ludzi, którzy przyjmą ich pod swój dach i uratują przed zbrodniczym działaniem wojsk rosyjskich. Nie mogą zabrać ze sobą nic oprócz małych torebek podręcznych, wózki, walizki zostają na peronie we Lwowie.

Kobiety, które przyjechały z Ukrainy są szczęśliwe oraz bardzo zaskoczone ogromem dobra, który spotkał je ze strony polskich rodzin. Opowiadają o ciężkich godzinach w pociągu i wielkich sercach sądeczan.